Co takhle šperk pro každou příležitost?

Naše prodejna

Jsme tradiční rodinné zlatnictví v samém srdci historického centra Brna, kde jsme pro Vás k dispozici od prosince 2011 na stálé adrese Česká 26 v Brně.

Náš sortiment je primárně z česka. Zlato i stříbro odebíráme od českého výrobce. České zlato a stříbro je vyhlášené po světě a má svou prestiž. Cizinci si k nám často chodí nakupovat dárky a suvenýry pro své zahraniční příbuzné.

Každý člověk je svým způsobem unikát. A to znamená, že ne vždy je pro Vás vhodné to, co je aktuálně skladem. Proto Vám rádi vyrobíme na míru přesně to, co potřebujete.

Téměř všechny naše výrobky jsou vhodné pro alergiky. A to i ty z českého zlata a stříbra. Náš sortiment je totiž z více než 95 % vždy se speciální anti-alergenní, rhodiovou úpravou.